Son Dakika!
30 Nisan 2018 16:49 | Son Güncelleme: 30 Nisan 2018 17:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Özbekistan


0Yorum Yap