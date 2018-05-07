Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Vuçiç ile önemli açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile yapılan anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşı ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

İki liderin açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmimizin ilk kez ilk kez 2017'de 1 milyar doları aşmış olması sevindirici ama hedefimiz 5 milyar dolara çıkarmak. Belgrad Saraybosna Otoyolu Projesi bir dostluk ve barış projesidir. Sırbistan'ın FETÖ ile mücadelede sürdürükleri desteği unutmamız mümkün değil. Türkiye bursları ile onlarca Sırbistanlı öğrenciye üniversiyte imkanı sağlıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Birilerinin ülkemizin Balkanlar'daki faaliyetleri ile kurduğumuz bağdan rahatsız olduklarını görüyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Boş işlerle uğraşmak yerine Balkanlar'ın barış ve istikrarına katkı veren konulara yoğunlaşsınlar. Fenerbahçe Basketbol takımımız Avrupa Liği finallerinde mücadele edecek. Bir başka ortak başarıya daha imza atacağız." diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, "Meclisi ziyaret ettiğimizde 15 Temmuz gecesinde meclise saldırıldığına inanamadık. Şehit olanlar için çelenk bıraktık. Biz kendi geleceklerini belirleyen ülkelerden yana olacağız. Ülkenin yükselmesi için Sayın Erdoğan'ın çok büyük katkısı vardır. Hiç bir yatırımcı oratya gelmek istemiyordu, sayın Cumhubaşkanı Erdoğan'ın gelmesinin ardından gelmeye başladılar." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Dün itibari ile 400'e yakın iş adamı İstanbul'da bir araya geldi. Onların ikili görüşmeleri oldu, bakanlarımız orada bulundu. 10 bakanımız burda bulunuyor şuan. Bütün bunlar bu işi ne kadar ciddiye aldığımızın ifadesidir. Ulaştırma Bakanlarını bir araya getirerek orada tekrar üzerinden geçtik. Temenni ediyoruz ki hemen yoğun bir şekilde başlayıp bu yol ve alt yapı inşaatlarını bitirmek Sırbistan ve Bosna Hersek'i rahatlatmak." diye konuştu.

Aleksandar Vuçiç, "Ben böyle bir karşılamayı hiç bir yerde yaşamadım, bu inanılmaz bir karşılamaydı. Türkiye Balkanlarda en büyük, en güçlü ülke. Türkiye'nin de ne düşündüğü önemli tabi. Dolayısıyla Sırbistan küçük bir üke ama Balkanlarda en büyük ülke" diye konuştu.

Erdoğan, "Dün İstanbul'da yaptığımız toplantı ile Sırbistan'da yapılacak yatırımlar Sırbistan halkı için istihdam imkanı sağlayacaktır. Bölgede barış için, huzur için birer vesile olacaktır. Hizmet sektörüne bir hareketin gelmesi ciddi manada Sırbistan'ı rahatlatacaktır. Bu yıl turist sayısı 40 milyonu bulacak. 40 milyonluk bir turist potansiyeli ile Türkiye ciddi bir güç." diye konuştu.

Muharrem İnce'nin randevu talebi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olayalrına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin pirim yapmasını istemiyorum . Partimize kabul edebiliriz. Randevu talebinde bulundular kısa zamanda cevap vereceğiz"

Kaynak: AA