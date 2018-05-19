Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar yemeği sonrası konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Gençlerimizden beklentimiz, hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmaları, gayret göstermeleridir.



Silahlar, F16'lar, helikopterler, şunlar bunlar değil... İmandır, o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan o paslı yürek, sinede yüktür.

Tanklara, toplara, F16'lara, helikopterlere, silahların namlularına karşı cesaretle yürüdük ve zafere ulaştık. Siz yürüdünüz, size düşman olanlar 16 saatte pes ettiler. Mesele bu.

Gençlerimize olan güvenimizi yönetim mekanizmalarında onların önlerini açarak gösterdik. Seçilme yaşını önce 25 daha sonra 18 yaşa indirmek suretiyle İstanbul'u fetheden Fatih'lerin akranlarına temsil mekanizmalarında yer alabilme fırsatını getirdik. Türkiye'nin en önemli gücü genç ve nitelikli nüfusudur.

Kaynak: AA