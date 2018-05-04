Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kritik açıklamalarda bulundu

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Dört gün Özbekistan ve Kore'deydik. Buralarda atalarımızın gurur verici eserleriyle karşılaştık.

Türk turizmi mağdur kaldığımız saldırılar dolasıyla irtiba kaybetmişti. Şimdi ise şahlanış dönemine giriyor.

Bizim elimizde İstanbul gibi bir hazine varken bu milletin bu devletin sırtı hiç endişe etmeyin yere gelmez. Ancak bizim de İstanbul'un kıymetini bilmemiz gerekir.

''BU FELAKETİN SORUMLULUĞU ONLARINDIR''

Bizden önce İstanbul'u yönetenlerin vizyonsuzluğu çarpık yapılaşmanın zeminini hazırladı. Bu felaketin sorumlusu Türkiye'yi ve İstanbul'u yönetme sorumluluğunu üstlenenlerdir.

''BU ZİHNİYETİN YAPTIKLARININ BEDELİ ÇOK AĞIRDIR''

Milletin ekmeğini karneye bağlayan, inancı ile uğraşan sur içinde mescit bırakmayan tek parti iktidarı vardı. CHP zihniyeti kirliliktir. CHP zihniyeti çöp dağlarıdır. Bunları yaşayanlara soracaksınız gençler. Milletimizin Menderes ile yapmaya çalıştığı atılımın önünü iftiralarla kesen bu zihniyetin yaptıklarının bedeli çok ağırdır.

Tarihi eserlerimize reva görülenlerin izini sürdürdüğümüzde karşımıza CHP'nin tek parti dönemi çıkıyor.

Biz ülkemizde darbeler kaos olmasın diye yeni bir sistem istedik. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik.

Cumhur ittifakında hep beraberiz aramızda ayrılık gayrılık yok. Bu vesile ile bir kez daha 24 haziran seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.