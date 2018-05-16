Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki iftar programında konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ile yaptığı iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki önemli satır başları şu şekilde:

"Afrin'de 4456, Kuzey Irak'ta 403, yurt içinde son dönemde 345 teröristi etkisiz hale getirdik."

"BM bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Şu anda BM Genel Sekreteri'ne hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz"

"Filistinli kardeşlerimizin sadece kalbimizde değil tüm imkanlarımızla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Kudüs'ün, İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz"

"Dünyanın bir başka yerinde yaşansa tüm uluslararası kurumların tüm devletlerin ayağa kalkacağı bu saldırı, İsrail tarafından Filistinlilere uygulandığında maalesef büyük bir aymazlıkla karşılanmıştır. Türkiye'nin girişimleri, İslam coğrafyasındaki mazlum halkların yürek yakan isyanları ve kimi vicdanlı Batılıların itirazları dışında bu trajediye sadece seyirci kalınmıştır."

"Amerikan'ın büyükelçiliğini BM ve uluslararası kurumların kararlarını hiçe sayarcasına Kudüs'e taşıması İsrail yönetimini adeta azdırmıştır"

"İsrail zorbalığına daha fazla sessiz kalınırsa dünya hızla haydutluğun hakim olduğu bir kaosa doğru sürüklenecektir"

Kaynak: AA