Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde partililerle buluştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez'de partisinin milletvekillerine verilen iftar programında konuştu
Kaynak: AA
Kaynak: AA
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