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17 Mayıs 2018 21:00 | Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018 21:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde partililerle buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez'de partisinin milletvekillerine verilen iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde partililerle buluştu


Kaynak: AA

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