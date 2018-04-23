Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu 6.sınıf öğrencisi Fatih'e devretti.

Erdoğan şunları söyledi:

Bu makamlar gelip geçicidir. Bu makamı Fatih'e devrediyoruz. Ülkemize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyoruz. Benim temennim Fatih ismiyle müemma olur. Sizlere çok inanıyoruz, güveniyoruz. Başarılarınızla övüneceğiz. Sizlerin gözlerindeki parıltılar benim geleceğe umudumu artırıyor. Özgüveniniz bana farklı bir güven aşılıyor. Tebrik ediyorum.

ÇOCUK CUMHURBAŞKANINA SORU-CEVAP

24 Haziran'da başkan seçilirseniz ilk icraatınız ne olacak?

Tabi ki de devletime hizmet olacak.

Seçim manifestosu açıklanmadı. Özellikle çocuklara yönelik bir vaadiniz olacak mı?

O konuda pek bir bilgim yok. Tabi ki çocukları nitelikli yetiştirmek olacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki şiddet görüntülerine değerlendirmeniz?

Bu kötü bir olay. Bizdeki amaç sıfır şiddet. Maçlarda insanlar birbirlerine daha saygılı olabilirler.

Sizin çok yoğun mesainiz var. Torunlarınızla bir 23 Nisan kutlaması yapabildiniz mi?

Torunlarım olmadığı için.

Erdoğan: Bol torunun olsun. Benim 6 tane var. Ben buradayım torunlar İstanbul'da. Dün kendileriyle eğlendim. 23 Nisan'ı bir gün önceden kutladık.

ERDOĞAN SORULARIN ARDINDAN ŞUNLARI SÖYLEDİ:

23 Nisan'ın şanına yakışır şekilde Cumhurbaşkanlığı makamının nasıl temsil edileceğini ortaya koydu.

Erdoğan ardından "Sizleri makamıma alacağım. Bu kıyağımı da unutmayın" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz soruların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teeşkkürlerini iletti, "Biz evlatlarımıza güveniyoruz. Kızıl Elma seviyesine çıkma hedeflerimize ulaşacağız bundan hiç şüphem yok. Bu millete layık olan, her bir insanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyduğu bir atmosfer yaratıldı. Bundan sonra da güzel günlere hep birlikte gideceğiz" dedi.

Kaynak: ajanslar