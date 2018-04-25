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25 Nisan 2018 10:17 | Son Güncelleme: 25 Nisan 2018 10:20

Canlı: Başbakan Yıldırım İspanya'da önemli açıklamalarda bulunuyor

Başbakan Yıldırım, Nueva Economia Forum tarafından Madrin'de düzenlenen toplantıda konuşuyor.

Canlı: Başbakan Yıldırım İspanya'da önemli açıklamalarda bulunuyor


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Başbakan Yıldırım


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