Canlı: Başbakan Yıldırım İspanya'da önemli açıklamalarda bulunuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

İspanya ile Türkiye arasında hiçbir sorun yok. İspanya Türkiye'yi birlik içinde en iyi anlayan ülke. İspanya da Türkiye gibi terörden çok çekti.



Son zamanlarda İspanya'nın yaşadığı olaylarda Türkiye çok açık net bir tutum göstermiştir. Ülkemizde de bölücü faaliyetler var.

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