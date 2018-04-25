Canlı: Başbakan Yıldırım İspanya'da önemli açıklamalarda bulunuyor
Başbakan Yıldırım, Nueva Economia Forum tarafından Madrin'de düzenlenen toplantıda konuşuyor.
Kaynak: ajanslar
Kaynak: ajanslar
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