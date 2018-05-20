Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır'da Büyük Kudüs Mitingi'nde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'daki "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Büyük Kudüs Mitingi'ne katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Ankara'dan özel uçakla Diyarbakır'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti.

İlki İstanbul Yenikapı'da yapılan "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginin ikincisi Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Başbakan Yıldırım'ın mitingdeki konuşmasından öne çıkanlar:

- Bugün burada İsrail'in zulmünü lanetlemek ve Filistinlilerle dayanışmamızı göstermek için burdayız. Diyarbakırlılarla birlikte ilk kıblemizi Mescid-i Aksa'yı selamlıyorum. Masum çocukların üzerine kurşun yağdıran bu alçaklar utanç içinde yaşayacaklar.

- Bize düşen zulmün zalimin karşısında hep omuz omuza hep beraber olmaktır. Zalimlere katillere ruhlarını satan alçaklara boyun eğmeyiz hak ve adalet yolundan ayrılmayız merhametten yana olacağız. Çözüm yapalım dedik, onlar Tanışık köyünde masum 12 kardeşimizi katlettiler.

- Kardeşliğimize birliğimize dinamit vurdular. Vatandaşların kimliğiyle kavgada olduğu günler, şiddet geride kaldı. PKK'nın inlerine girdik, inlerinde etkisiz hale getirdik. Bizim siyaset anlayışımız insandır, insanın refahıdır. Devletin gücü vatandaşın gücüdür. Biz bu devleti birlikte kurduk. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Sarıkamış'ta düşmana karşı hep beraber oldu.



- Kardeşlik hukuku bilmeyenler aramıza giremezler. Bu emperyal güçler şimdide Irak'ta, Suriye'de bir terör yapılanmasına gidiyorlar. Bunların amacı kardeşliğimizi bozmaktır. Terörü dahada azdırarak bölgenin kalkınmasını, refahını gençlerimizin geleceğini karartmaktır. Biz Diyarbakır'da olduğu gibi Hakkari'de, Şırnak'ta, Mardin'de, Edirne'de, İstanbul'da olduğu gibi bütün yaşayan oradaki vatandaşlarımızın hukukunu koruduk, koruyacağız.

- Milyonlarca Suriyeliye Kürt, Türk, Arap demeden evimi açtık, ölümden kaçan hayatını kurtarmak isteyen kardeşlerimize ev sahipliği yaptık. O yüzden Filistin meselesi bizim meselemiz. Devlet vatandaşındır, vatandaştır devletin sahibi. Devletin gücünü kendi gücü zannedenler darbe yapmaya, milli iradeyi yok etmeye çalıştılar. Devlet içinde vesayet odakları buldular, en son örneğini 15 Temmuz'da yaşadık. FETÖ suçüstü yakalandı. Darbe yapmaya kalktı, onlara darbeyi siz vurdunuz, dünyayı dar ettiniz.

- Sizin verdiğiniz sadakaları, zekatı, herşeyi terör örgütüne aktardılar. Kendilerine de ana babalarına da ülkemize de hıyanet ettiler. Biz hiçbir yavrumuzu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına gözyaşı döktüremeyecek. Dağa çıkaramayacak. Türkiye her zeminde Kudüs'ü de mazlum kardeşlerimizi de savunmaya devam edecek. İnsanlığın gereği budur. Dünyanın zorbalarına inat yaşasın Kudüs, yaşasın Filistin yaşasın Mescid-i Aksa diyoruz.

- Türkiye'de vesayet, darbe, tek parti dönemi diyince akla ne gelir? CHP gelir. Bugün Türkiye'de dikili ağacı bulunmayanlar, proje üretmeyenler konuşmaya gelince maşallah firenleri tutmuyor. Bol keseden atıyorlar. Önümüzde bir seçim var. 24 Haziran seçimleri. Adaylar meydana çıktı. Her biri vaatlerini veriyor.

- Neler neler. Birisi güneşi sağ elinize ayı da sol elinize vereceğim diyor. Biride çıkıp bizim yaptığımız işleri yapacağım diye anlatıyor. Eteklerindeki taşları döksünler, yorulsunlar biz çıkıp meydana diyeceğiz ki biz vaat vermeyiz biz yaparız. 15 yılda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz.

- Diyarbakır zor günler geçirdi. Çukur eylemleriyle. Birçok yerinde binalar yıkıldı, hayatlar söndürüldü. 6-8 Ekim. Bugün meydanlara çıkanlara oy isteyenlere diyinki masum 53 kardeşimiiz katledenleri unutmadık, unutmayacağız. Kardeşliğimiiz bozmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz. Terör örgütü çukur eylemleriyle bölgemize çok zarar verdi. 70 bin konut, iş yeri zarar gördü. Silvan, Silopi, Cizre, Nusaybin, Şırnak, Kızıltepe daha birçok yer...

- Şuana kadar yıkılan 26 bin konutun tamamını yaptık. Halk sahiplerine teslim ettik. 44 bin vatandaşımızın hasar bedelleri ödendi. Herkese eşya bedeli, kira bedeli yardımı yapıldı. Parklar, okullar, camiler yeni baştan yapılıyor. Şuanda bütün bu hasarların yüzde 85'i tamamlandı. 16 yıldır ülkemizin hiçbir bölgesini ihmal etmedik. Her ilimizde olduğu gibi Diyarbakır'da da önemli yatırımları hayata geçirdik. 15 yılda 12 milyarlık yatırım yaptık.

- Ulaştırma, sağlık, eğitim. 5325 derslik yaptık, 75 milyonun üzerinde ders kitabı dağıttık. Üniversitemizi büyüttük. Üniversite bünyesinde Teknokent kazandırdık. Şuanda öğrenci sayısı 32 bin. Güney ve Doğu illerimize verdiğimiz önemin en önemlisi imar faaliyetleridir. Bu bölgede 180 bin konut yaptık, hak sahiplerine verdik. Diyarbakır'a bugüne kadar 14 bin konut yaptık.

Kaynak: Ajanslar