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24 Mayıs 2018 14:28 | Son Güncelleme: 24 Mayıs 2018 16:05

Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklıyor.

Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklıyor


Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti


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