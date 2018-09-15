Çankırı'da feci kaza!

Çankırı'da hafif ticari araçla bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen bu kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

İ.S. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu, Çankırı Yapraklı yolu cezaevi kavşağında refüje çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kontrolden çıkan araç, 18 DP 382 plakalı İ.D. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Semanur (12), Tuğba (5), Zeynep Seven, Kübra Duymaz ve Döndü Duymaz yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ile hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Ajanslar