Çankaya Köşkü'nde görülmesinin ardından çalışmalar başlamıştı!

Yok edilmesi oldukça zor olan 12 dişli kabuk böceğinin Çankaya Köşkü’nde görülmesi üzerine başlattığı kırmızı karınca çalışması meyvelerini vermeye başladı.

Türkiye’de 1960’dan bu yana tespit edilen ve çabuk üremesi nedeniyle, yok edilmesi oldukça zor olan 12 dişli kabuk böceğinin Çankaya Köşkü’nde görülmesi üzerine başlattığı kırmızı karınca çalışması meyvelerini vermeye başladı. Ağaçları yiyerek kurutan ve mücadelesi oldukça zor olan 12 dişli kabuk böceğine karşı bakanlık, 2017’de sahaya kırmızı karıncaları sürmüştü. Bakanlık geçtiğimiz günlerde Çankaya’da kırmızı karıncaların yaptığı çalışmayı inceledi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çamlıdere İşletme Müdürlüğü’nden alınarak Çankaya’ya yerleştirilen dört koloni kırmızı karıncanın naklinde başarı sağlandı. Bu kapsamda karıncalar nakledildikleri yerleri benimseyerek sahada bulunan 12 dişli kabuk böceği ve ladin yumrulu koşnili zararlılarına karşı yaklaşık dört hektarlık alanda etkili oldu. Kaynaklar, Çankaya’da bulunan ağaçların durumunun da iyi olduğu bilgisini verdi.

YANGINLARIN BEŞ KATI ZARARLI



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, böceklerin ormanlara verdiği zararlar, orman yangınlarının verdiği zararın beş katı olarak ifade ediliyor. Zararlı böcekler nedeniyle ortalama yıllık 300-400 bin metreküp ağaç, kuruma nedeniyle kesiliyor. Bakanlık ağaçlara zarar veren zararlı böceklere karşı faydalı böcekleri biyolojik çeşitliliği göz önünde bulundurarak laboratuvarlarda üreterek sahaya sürüyor. Bu kapsamda 2017 sonuna kadar ormanlara 12 bin 809 karınca kolonisi nakledildi. Bir kolonide kraliçe karıncaların yanı sıra 300 bin adet işçi karınca bulunuyor. Kolonide yer alan karıncalar, 80 metre çapındaki bir ormanlık alanda zararlı böceklerin yumurta, larva ve erginlerini yiyerek orman zararlılarına karşı mücadele ediyor.

Kaynak: Ajanslar