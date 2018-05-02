Caner Toygar milletvekili aday adayı oldu!

Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar, milletvekili aday adayı oldu!

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Caner Toygar, "Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan AK Parti ile çocuklarımızın, gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir Türkiye için ben de varım... AK Parti istanbul 3. bölge milletvekili aday adayı Caner Toygar'' dedi.

Caner Toygar, 2003 yılında Biz Evleniyoruz programıyla üne kavuştu. O dönemde Tülin-Caner aşkı herkesin dilindeydi. Fakat ikili büyük sorunlar yaşadı ve evlenemedi.

Caner Toygar daha sonra çeşitli programlarda yer alırken son olarak da Esra Erol'un programına katılıp Berke ile evlendi. Fakat bu evlilik çok kısa sürdü.

Kaynak: Ajanshaber