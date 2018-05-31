Caner Erkin'in şaşırtan iddiaları: "Çınar için gönderdiği parayı kendi yiyor!"

Caner Erkin eski eşi Asena Atalay hakkında şaşırtan iddialar ortaya koydu.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin oğlu 7 yaşındaki oğlu Çınar’ın velayetini almak için eski eşi Asena Atalay’a 2017’de açtığı davada ‘sosyal inceleme raporu’ hazırlandı ve mahkemeye sunuldu. Raporda, baba-oğulun daha sık görüşmesi için yeniden düzenlenme yapılması gerektiği belirtildi. Caner Erkin, şu anki eşi Şükran Ovalı, eski eşi Asena Atalay ve oğulları Çınar dinlendi. Oğlu Çınar’ın velayeti için Asena Atalay’a açtığı davanın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen duruşmasında futbolcu Caner Erkin şu sözleri dile getirdi: "Oğlumla görüşmemi engelliyor. Bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ediyor. Çınar için gönderdiğim parayı kendisi için harcıyor." Caner Erkin oğluyla görüşme konusunda problem yaşadığını, Asena Atalay’ın bahane üretip buna engel olduğunu açıkladı. Çınar için gönderdiği parayı Asena Atalay’ın kendisi için harcadığını iddia edip şu sözleri ekledi: "İyi niyetim kötüye kullanıldı. Benim için ‘sorumsuz ve ilgisiz baba imajı’ yaratılmaya çalışılıyor." Kızları Mihran’a 7 aylık hamile olan Şükran Ovalı velayetin eşine verilmesi durumunda hiç sorun yaşamayacaklarını belirtti. Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinin evinin üst katında Çınar’a ait bir oda, alt katta oyun alanı bulunduğu bilgisine de yer verildi. Çınar’ın, Şükran Ovalı ile iyi ilişki kurduğu, birlikte zaman geçirmekten mutlu olduğu rapora yazıldı. Atalay'ın mahkemeye sunduğu bilgiler ise şöyle: “Baba-oğulun sık sık buluşmasından memnuniyet duymaktadır.” Caner Erkin’in haftada 2 gün olmak üzere, yarı yıl tatilinde bir hafta, yaz tatilinde bir ay Çınar ile görüşmesi şeklinde yeniden düzenlenme yapıldı. Mahkeme yargılama sonunda Çınar’ın velayetinin kimde kalacağına karar verecek.

Kaynak: ajanslar