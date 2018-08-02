Caner Erkin attığı golü eşine armağan etti

Beşiktaş’ın UEFA 2. ön eleme turunda B36 Torshavn karşısında ikinci golünü kaydeden Caner Erkin, attığı golü hamile olan eşi Şükran Ovalı’ya armağan etti.

Beşiktaş’ın tecrübeli yıldızı Caner Erkin, B36 Torshavn karşısında 44. dakikada takımının ikinci golünü atarken, golün ardından eşi Şükran Ovalı’yı unutmadı.

EŞİNE HEDİYE ETTİ

Lens’in pasında topu filelere gönderen Caner, ağlardaki topu alarak formasının içine soktu ve golü hamile olan eşi Şükran Ovalı’ya armağan etti.

BEŞİKTAŞ: 6 - B36 TORSHAVN: 0



Goller: 31', 60' ve 79' Larin, 43' Caner Erkin, 74' Oğuzhan Özyakup

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Adriano, Jeremain Lens, Ryan Babel, Larin

YEDEKLER: Utku, Oğuzhan, Mustafa, Dorukhan, Alpay, Gökhan, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Kaynak: Ajanslar