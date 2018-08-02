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02 Ağustos 2018 22:49 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2018 22:56

Caner Erkin attığı golü eşine armağan etti

Beşiktaş’ın UEFA 2. ön eleme turunda B36 Torshavn karşısında ikinci golünü kaydeden Caner Erkin, attığı golü hamile olan eşi Şükran Ovalı’ya armağan etti.

Caner Erkin attığı golü eşine armağan etti

Beşiktaş’ın tecrübeli yıldızı Caner Erkin, B36 Torshavn karşısında 44. dakikada takımının ikinci golünü atarken, golün ardından eşi Şükran Ovalı’yı unutmadı.

EŞİNE HEDİYE ETTİ

Lens’in pasında topu filelere gönderen Caner, ağlardaki topu alarak formasının içine soktu ve golü hamile olan eşi Şükran Ovalı’ya armağan etti.

BEŞİKTAŞ: 6 - B36 TORSHAVN: 0

Goller: 31', 60' ve 79' Larin, 43' Caner Erkin, 74' Oğuzhan Özyakup

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Adriano, Jeremain Lens, Ryan Babel, Larin
YEDEKLER: Utku, Oğuzhan, Mustafa, Dorukhan, Alpay, Gökhan, Vagner Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: eşicaner erkin


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