Canan Karatay 15 gün meslekten men edildi

Canan Karatay’ın "Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" açıklaması sebebiyle 15 gün meslekten men cezası, Danıştay tarafından onandı.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın üç yıl önce yaptığı "Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" açıklamasının ardından harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5 Ocak 2015’te Karatay’ı, İstanbul Tabip Odası’na şikayet etmişti.

KARATAY İTİRAZ ETMİŞTİ

Yapılan soruşturma sonunda Karatay’ın “15 gün meslekten alıkoyma” cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti. Karatay karara itiraz etti ama sonuç alamadı.

Bunun üzerine kararının iptali istemiyle Ağustos 2016’da Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtı. Ancak mahkeme disiplin işleminin iptali istemli davanın reddine karar verip, “Disiplin cezası yerindedir” dedi.

15 GÜN MESLEKTEN MEN EDİLDİ



Karatay’ın avukatı bu kez de yerel mahkeme kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nde istinaf yoluna başvurdu. Ancak buradan da istediği sonuç çıkmadı. Karatay, bu kez Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını 19 Mart’ta temyize götürdü.

Ancak Karatay’ın bu girişimi de sonuç vermedi. Son olarak Danıştay 8. Ceza Dairesi, Karatay’a verilen 15 gün süreyle meslekten men cezasını onadı.

Kaynak: Ajanslar