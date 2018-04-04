Canan Kaftancıoğlu'nun eylem çağrısı önemsenmedi

İstanbul'un yönetimini CHP'ye kazandırmayı hedefleyen Kaftancıoğlu, eylem için yine kimseyi toplayamadı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçildiği günden bu yana skandalları bitmeyen Canan Kaftancıoğlu, parti tarafından da benimsenmedi.

ELLE SAYILACAK KADAR AZ

Beşiktaş'taki eski Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'nun arazisinin satışı için ihale düzenlenmesini protesto etmek için eylem çağrısı yapan Kaftancıoğlu, tüm ilçelere çağrı yapmasına rağmen beklediği kalabalığı toplayamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan bir avuç kalabalık, basın açıklaması yaptıktan sonra dağılmak zorunda kaldı.

Kaynak: ajanslar