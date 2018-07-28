Canan Kaftancıoğlu istifa edecekmiş ama partisini düşünmüş!

Yıllardır katıldığı tüm seçimlerde başarısızlık üstüne başarısızlık yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğundan asla vazgeçmedi.

24 Haziran'da büyük bir hüsran yaşayan Kaftancıoğlu, istifayı düşündüğünü ancak partisini düşündüğü için vazgeçtiğini söyledi.

Yıllardır katıldığı tüm seçimlerde başarısızlık üstüne başarısızlık yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğundan asla vazgeçmedi.

CHP'deki kariyerinde sadece kurultayları kazanabilen CHP Lideri, parti içerisinde de örnek alınır oldu.

Öyle ki; CHP'nin İstanbul'da aldığı hezimetin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da koltuğundan vazgeçmedi.

Habertürk canlı yayınına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 24 Haziran gecesi istifayı düşündüğünü ve neden vazgeçtiğini anlattı.

KAZANACAĞIMIZA İNANMIŞTIK



Kaftancıoğlu, "İstanbul özelindeki rakamları takip ederken Türkiye genelini görme şansım yoktu, hepimiz bu seçimi kazanacağımıza inanmıştık. ‘İkinci tura kalıyoruz’u erken söylememek gerekirdi.

Siyaset 28 Temmuz 2018 10:27 Haluk Pekşen: "CHP genel başkanlığına adayım"CHP Parti Meclisi Üyesi ve Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, CHP Genel Başkan adayı olarak önerilmek istediğini söyledi.

İSTİFAYI DÜŞÜNDÜM



İstifa etmeyi bu nedenden değil de başka nedenlerden düşündüm.



NEDEN VAZGEÇTİ



Bir değerlendirme yapıyorsunuz, bir başarı ve başarısızlık kriterlerini değerlendirince acaba bu gerekli midir diye kendime sormuştum. Parti tartışılırken bir de İstanbul İl Başkanı tartışılsın istemedim"

Kaynak: Ajanslar