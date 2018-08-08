Çanakkale'de yasa dışı Yunanistan'a kaçmak isteyen 64 mülteci yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 64 mülteci yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 64 mülteci yakalandı.







64 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Nusratlı köyünde operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı Afgan asıllı 64 kaçak göçmen yakalandı.







TESLİM EDİLECEKLER



Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükkuyu Karakolu’na getirilen mülteciler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.





Kaynak: Ajanslar