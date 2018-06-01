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01 Haziran 2018 17:27 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2018 18:18

Çanakkale'de orman yangını çıktı

Çanakkale Ezine'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de orman yangını çıktı

Çanakkale Ezine'de orman yangını çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken civar yerleşim noktalarına boşaltın çağrısı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 9 arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken civar yerleşim noktalarına boşaltın çağrısı yapıldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: çanakkaleorman yangını


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