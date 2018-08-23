Çanakkale'de dönüş trafiği 4 km'ye ulaştı!

Ege ve Kuzey Ege sahillerindeki tatillerini erken bitirenler, bugün dönüşe geçti. Bazı kişiler ise bayram ziyaretleri dolayısıyla yollara koyuldu.

Ege ve Kuzey Ege sahillerindeki tatillerini erken bitirenler, bugün dönüşe geçti. Bazı kişiler ise bayram ziyaretleri dolayısıyla yollara koyuldu. Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen sürücüler, yoğunluğa neden oldu.

FERİBOT SIRASI 2 SAAT SÜRDÜ



Çanakkale feribot iskelesinde Kayserili Ahmetpaşa Ceddesi, İnönü Caddesi ve Demircioğlu Caddesi'ne kadar uzanan 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat feribot sırasında beklemek zorunda kalan sürücüler ise bu duruma tepki gösterdi.





Çanakkale merkezine geçiş yapmak isteyenler de Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Çanakkale’de feribot yoğunluğunun meydana geldiği diğer hat ise Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu oldu.

Trafik ekipleri, feribot iskelelerindeki yoğunluğu düzenlemek için gün boyun mesai yaptı.

Kaynak: DHA