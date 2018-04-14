Çanakkale Boğazı'nda Dev Konteyner Gemisi

Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Panama bandıralı "MSC Gaia" adlı dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.



İstanbul'un Ambarlı Limanı'na gitmek üzere Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan yola çıkan 366 metre uzunluğunda ve 151 bin 559 groston ağırlığındaki gemiye, boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli", "Kurtarma-1" ve "Kurtarma-4" römorkörleri refakat etti.



Çanakkale Boğazı, geminin geçişi nedeniyle güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.

Kaynak: AA