Çanakkale AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Çanakkale AK Parti aday adayları tam liste...

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.

İşte AK Parti Çanakkale aday adayları listesi...

Ahmet Yonar

Bülent Turan

Doğuş Şahin

Fatma Bektaş

Fevzullah Sayın

Fırat Akgün

Furkan Sezer

Hacı Ramazan Işıldak

Hikmet Yurteri

Hülya Karagöz Yıldız

Hüseyin Yıldırım

İbrahim Köşdere

Jülide İskenderoğlu

Mehmet Özkan

Melek Atak

Meryem Doğrusoy

Necmettin Çakmak

Nurdan Aziz

Sebahattin Güner

Servet Birol

Süleyman Çengel

Timur Ay

Vahap Özsüer

Yasin Öztürk.

Kaynak: Ajans Haber