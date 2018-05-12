Çanakkale AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018
24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Çanakkale AK Parti aday adayları tam liste...
24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.
İşte AK Parti Çanakkale aday adayları listesi...
Ahmet Yonar
Bülent Turan
Doğuş Şahin
Fatma Bektaş
Fevzullah Sayın
Fırat Akgün
Furkan Sezer
Hacı Ramazan Işıldak
Hikmet Yurteri
Hülya Karagöz Yıldız
Hüseyin Yıldırım
İbrahim Köşdere
Jülide İskenderoğlu
Mehmet Özkan
Melek Atak
Meryem Doğrusoy
Necmettin Çakmak
Nurdan Aziz
Sebahattin Güner
Servet Birol
Süleyman Çengel
Timur Ay
Vahap Özsüer
Yasin Öztürk.
Kaynak: Ajans Haber