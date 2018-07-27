Can Korkmaz yeniden Galatasaray forması giyecek

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmaları neticesinde oyun kurucu Can Korkmaz ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncu , Galatasartay ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmaları neticesinde oyun kurucu Can Korkmaz ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncu , Galatasartay ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

ÜÇÜNCÜ KEZ GALATASARAY'DA

1992 İstanbul doğumlu Can Korkmaz, kariyerinde üçüncü kez Galatasaray forması giyecek. 2011-12 sezonu başında Galatasaray ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncu, bir sezon Darüşşafaka’ya kiralanmıştı. 2012-13 sezonunda ilk kez sarı kırmızılı formayı giyen Can Korkmaz, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Trabzonspor forması giydi. 2015-16 sezonunda Muratbey Uşak Sportif’e transfer olan 187 cm boyundaki oyun kurucu, 2016-17 sezonu için yeniden Galatasaray’a döndü.

Son olarak geçtiğimiz sezonu Sakarya Büyükşehir Basketbol ile geçiren Can Korkmaz, Sakarya ekibiyle 32 lig maçının tamamında forma giyerken sezonu 6.8 sayı, 1.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Kaynak: Ajanslar