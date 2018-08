Can Gürzap iyileşti mi? Sağlık durumu ne ve öldü mü?

Trafik kazası geçiren usta oyuncuyla ilgili Can Gürzap iyileşti mi sorusu sıkça soruluyor. Can Gürzap'ın Sağlık durumu ne ve öldü mü sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

Trafik kazası geçiren usta oyuncu Can Gürzap'ın hayranları ünlü oyuncunun durumunu merak ediyor. Can Gürzap iyileşti mi sorusu hayranları tarafından merak ediliyor. İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sinema sanatçısı Can Gürzap'a dün akşam Sapanca'da yaya halindeyken motosiklet çarptığını hatırlattı. Can Gürzap sağlık durumu ne ve öldü mü sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

CAN GÜRZAP'IN SON DURUMU NE?



Gürzap'ın kafa travması geçirdiği bilgisini veren İl Sağlık Müdürü Öğütlü, "Dün akşam tüm müdahaleleri yapıldı. Burada hastanede yoğun bakımda tedbir amaçlı yatıyor." dedi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Akif Çakar ise Gürzap'ın dün gece hastaneye geldiğini aktardı.

"İYİ OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"



İlk tetkiklerde beyin zarıyla beyin arasında kanama olduğunun tespit edildiğini ifade eden Çakar, şunları kaydetti:

"Tıbbi tabiriyle subdural hematom (beyin kanaması) tespit edildi. Can Beyin kan sulandırıcı ilaç kullanması da bu kanama riskini arttırdı. Beyin cerrahi konsültasyonu değerlendirmeleri neticesinde hastamız yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. 1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Şu anda beyin cerrahi doktorumuzun cerrahi müdahale düşüncesi yok, 1-2 gün sonra net açıklama yaparız. Şu anda şuuru yerinde konuşuyor, herhangi bir sıkıntı yok. Beynindeki kanama kısıtlanmış gibi duruyor. İyi olacağını tahmin ediyoruz."

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Bu arada Gürzap'ın kaza yaptığı andaki görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Gürzap'a motosikletin çarpması yer alıyor. Dün, Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosikletin çarpması sonucu yaralanan Gürzap, İlçe Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

