Çamlıca Kulesi Bitmek Üzere

PARİS'TEKİ EYFEL KULESİ'NDEN DAHA YÜKSEK OLACAK

Dev kule ile İstanbul manzarası eşsiz bir güzellik ortaya koyarken, 16 parçadan oluşan antenin yapılması ile kulenin yüksekliği 365 metre olacak. Kule bu yüksekliğe ulaştığında Paris'teki Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak.