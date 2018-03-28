28 Mart 2018 10:05 | Son Güncelleme: 28 Mart 2018 10:09
Çamlıca Kulesi Bitmek Üzere
Anten kısmında sona gelinen Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi.
Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi’nin anteni yükselmeye devam ediyor.
ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ
Kulenin sona gelinen anten kısmı havadan görüntülendi. Çamlıca Tepesi’nde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla yapımı süren Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi’ndeki çalışmalarda sona doğru geliniyor.
ANTEN YAPILDI
Kulenin anten kısmı büyük ölçüde tamamlanırken, son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde kulenin son parçası olan antenin yapıldığı ve sona gelindiği görülüyor.
PARİS'TEKİ EYFEL KULESİ'NDEN DAHA YÜKSEK OLACAK
Dev kule ile İstanbul manzarası eşsiz bir güzellik ortaya koyarken, 16 parçadan oluşan antenin yapılması ile kulenin yüksekliği 365 metre olacak. Kule bu yüksekliğe ulaştığında Paris'teki Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak.
Kaynak: ajanslar
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