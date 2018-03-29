Çakır'a Dev Görev!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak.



FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem, Bahattin Duran ve Tarık Ongunise 63 yardımcı hakem arasında yer aldı.

Spor 29 Mart 2018 11:33 Mesut Ayağını Sürüdü! Arsenal'a 2 Türk Daha Kadrosunda Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i bulunduran Premier Lig ekibi Arsenal, iki Türk futbolcuyu daha transfer etmek girişimlere başladı.

Açıklanan listeye göre, Dünya Kupası'nda 46 ülkeden hakem görev alacak.

Spor 29 Mart 2018 07:51 Tosun Paşa Uçtu!CIES Futbol Gözlemevi'nin yayınladığı rapora göre Premier Lig'de geçen ayın(Mart) en iyi oyuncusu belirlendi. Milli futbolcumuz Cenk Tosun dünya yıldızlarını geride bırakarak zirvede kendisine yer buldu.

Kaynak: Ajanslar