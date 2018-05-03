Çağlar Söyüncü Arsenal'de

İddialara göre Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'e transfer olacak.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) konuşan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, flaş transfer açıklamasında bulundu. 2016 yılının Ağustos ayında Altınordu'dan 2,5 milyon euro karşılığında Almanya Ligi takımlarından Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, bu kez İngiltere Premier Lig'e transfer oluyor.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, ARSENAL'E GİDİYOR"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 21 yaşındaki Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'e transferinde sıcak gelişmelerin yaşandığını belirtirken, "Çağlar Söyüncü, Arsenal'le anlaşmak üzere. Arsenal bizden genç takım bilgilerini istedi." ifadelerini kullandı. Çağlar Söyüncü gelecek yıl Arsenal'de forma giyecek.

Bilindiği üzere Başakşehir'den Roma'ya 15 milyon euro karşılığında transfer olan Cengiz Ünder de Altınordu altyapısından çıkmıştı.

"ÜÇ OYUNCUMUZU AVRUPA'YA SATACAĞIZ"

Bu arada açıklamalarına devam eden Seyit Mehmet Özkan "Kalecilerimizden Erce Kardeşler ve Berke Özer ile orta saha oyuncumuz Barış Alıcı'yı Avrupa'ya satmak üzere görüşmeler yapıyoruz. 3'ünü birden satmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: ajanslar