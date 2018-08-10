Çağlar resmen Premier Lig'de!

Altınordu Başkanı Özkan, Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'ye transfer olması hakkında konuştu. Özkan, "Türkiye ekonomisine katkıda bulunan tek kulübüz" dedi.

Cengiz Ünder'den sonra Çağlar Söyüncü'yü de Avrupa futboluna kazandıran Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, Sabah gazetesine konuştu.

İşte o röportajın bir kısmı:

10 BİN SAAT KURALI



Özkan, "Yola çıkarken 10 yıl hedefi belirlemiştik kendimize, şaşmadık devam ediyoruz. 2023 yılı hem kulübümüzün 100. kuruluş yıl dönümünde sistemimizin tam anlamıyla başarıya ulaştığı yıl olacak. Biz çok çalışıyoruz ve 10.000 saat kuralını kendimize ilke almış durumdayız. Yani bir işi 10.000 saat boyunca yapan kişinin ustalaşacağına inanıyoruz. Bunun için de futbolcu veya antrenörlerimizle günde 2 saat değil, tam gün birlikte oluyor ve çalışıyor." dedi.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNAN TEK KULÜBÜZ



Başarılı başkan, "İthalat yapmadan ihracat yapıyoruz. Ülkeye döviz girdisi sağlıyoruz. Ben iş adamı olarak 3 milyon dolarlık demiri ihraç etmek için çırpınıyorum ancak kulüplerimiz milyonlarca euroyu kolayca harcıyor. Türkiye ekonomisine katkıda bulunan tek kulübüz ve bana göre en büyük biziz" şeklinde konuştu.

ALTINORDU YÜZDE 25 PAY ALACAK



Milli yıldız Çağlar Söyüncü İngiltere'de transferin son gününde Leicester City ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. İzmir ekibi, Çağlar transferinden %25 pay alacak.

Transferin ardından Çağlar'ı ilk tebrik eden eski takım arkadaşı Cengiz Ünder oldu. Roma'nın yıldızı, "Hayırlı olsun kardeşim, artık Cenk Tosun düşünsün" dedi.