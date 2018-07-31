ByLock kullanıcısı eski hakime hapis cezası verildi!

Adana'da hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ByLock kullanıcısı eski hakim 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edileneski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Kahraman bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemenin karar aşamasına geldiği belirtilerek son sözleri sorulan sanık, ByLock kullanmadığını öne sürerek, ''FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

7 YIL 6 AY CEZA VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Kahraman'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA