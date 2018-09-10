Büyüme rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

YÜZDE 5,2 BÜYÜME

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüme kaydetmişti.

TÜİK, ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Gayrisafi Yurt içi Hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 arttı.



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt içi Hasıla tahmini, 2018 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 bin TL oldu.

Gayrisafi Yurt içi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1,5 azalırken, sanayi sektörü yüzde 4,3 ve inşaat sektörü yüzde 0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 8 arttı.



Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı.

NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 6,3 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 6,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2 gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3,9 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 4,5 ithalatı ise yüzde 0,3 arttı.

Kaynak: Ajanslar