BÜYÜKELÇİ KARLOV SUİKASTİNDE BİR TUTUKLAMA DAHA

Karlov suikastı saldırganı Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilerek yakalanan eski BTK çalışanı Şahin Söğüt tutuklandı.

Karlov suikastı saldırganı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ örgütü içinde "abisi" olduğu tespit edilen ve yakalanan eski BTK çalışanı Şahin Söğüt tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla gözaltına alınan Söğüt'ün, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Söğüt, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesine götürüldü.

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı Söğüt'ün, Emniyette verdiği ifadelerde hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.



BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

AA'nın haberine göre; örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Söğüt'ün, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Ahmet" kod adını kullandığı belirlendi. Söğüt'ün, saldırgan Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu düşünülüyor.

BTK'den ihraç edilen Şahin Söğüt'ün, Altıntaş'ın örgüt içinde radikalleşmesinde etkili olduğu, örgütün talimatlarını Altıntaş'a ilettiği ve saldırganın faaliyetlerini organize ettiği öne sürüldü.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA