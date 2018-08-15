Büyükada davasında flaş gelişme!
Büyükada davasının tek tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Büyükada'da gerçekleştirdikleri toplantı sırasında gözaltına alınan 11 kişinin yargılandığı davanın tek tutuklu sanığı Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç hakkında tahliye kararı verildi. Kılıç, aylık olarak yapılan tutukluk incelemesinin ardından tahliye edildi.
TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan tutuklu olan Taner Kılıç'ın durumunun gözden geçirilmesi sonucu tahliyesine karar verilmiştir" denildi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından daha önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Caner Babaoğlu’nun itirazı üzerine tahliye edilmemişti.
Kaynak: Ajanslar