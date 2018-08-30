Büyük Zaferin 96. yılı: Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Meral Akşener ve siyaset dünyasından çok sayıda isim Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

''ÜLKEMİZİN EGEMENLİĞİNE DÖNÜK SON ZAMANLARDA ARTAN SALDIRILAR, BİZİ HEDEFLERİMİZDEN ALIKOYAMAYACAK''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



''Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olan Büyük Zafer'in 96'ncı yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı'nın liderliğinde sürdürülen destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer, şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir.

Türk milleti şehitlerimizin fedakârlıklarından, gazilerimizin cesaretinden, binlerce yıla sari kadim kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır.

Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır.

Ruhun şad olsun.''

KÜLLİYE'DE RESEPSİYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verecek.