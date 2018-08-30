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30 Ağustos 2018 11:09 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2018 11:26

Büyük Zaferin 96. yılı: Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenleniyor.

Büyük Zaferin 96. yılı: Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: 30 Ağustos


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