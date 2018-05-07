Büyük tehdit: İzin verirse Esed'i öldürürüz

İsrail Enerji Bakanı Steinitz, İran'ın Suriye sahasını İsrail'e saldırı için kullanması durumunda, İsrail'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'i öldürebileceğini söyledi.



İsrail merkezli Ynet haber sitesine konuşan Steinitz, "İsrail şimdiye kadar Suriye'deki iç savaşa müdahil olmadı. Eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed İran'ın Suriye sahasında operasyon düzenlemesine izin vermeye devam ederse, İsrail onu tasfiye edecek ve rejimini devirecek" ifadesini kullandı.

İran ve İsrail arasında son günlerde karşılıklı çok sert açıklamalar yapılıyor.

Kaynak: ajanslar