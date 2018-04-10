Rusya, ABD'nin operasyonlarını engelliyor!

NBC News'te yer alan habere göre, Doğu Guta'da kimyasal saldırı iddialarının ardından Rusya, sinyal kesici jammerlarla ABD'ye ait İHA'ların Suriye'deki operasyonlarını engellemeye başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarının ardından Suriye'ye askeri müdahale sinyalleri verirken, Rus ordusunun da bu ihtimale karşılık harekete geçtiği iddia edildi.

RUSYA, ABD'YE AİT İHA'LARI ENGELLİYOR

NBC News'in 'özel' koduyla yayınladığı habere göre, Rusya'ya bağlı güçler birkaç hafta önce ABD'ye ait İHA'lara jammer yardımıyla sinyal gitmesini engellemeye başladı.



ABD'NİN VURMA İHTİMALİ

NBC'nin dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya'nın bu hamlesinin nedeninin, son haftalarda Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların artması ve ABD'nin buna karşılık vereceği endişesi olduğu öne sürüldü.

Haberde, Rusya'nın bu yolla ABD'nin Suriye'deki birçok askeri operasyonunu engellediği bilgisine yer verildi.

PENTAGON YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Pentagon sözcüsü, askeri operasyonların güvenliği nedeniyle jammerların insansız hava araçlarının düşmesine neden olup olmadığıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı