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Bütçenize en uygun sıfır otomobil fiyatları!

Bütçenize en uygun sıfır otomobil fiyatları!

Türkiye’de sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en az 53 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Araç ne kadar küçük ve bir yılda katettiği yol ne kadar düşük olursa, benzinli motor seçeneği daha iyi natif sunuyor.
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Otomobil 05 Nisan 2018 - 14:45

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