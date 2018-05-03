Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci milletvekili adayı oldu

ABD Başkanı George W. Bush’a 2008’de Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile yaptığı basın toplantısında ayakkabı fırlatan gazeteci, Irak Parlamentosu'na seçilebilmek için aday oldu.

Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin ABD Başkanı George W. Bush ile 2008 yılında yaptığı basın toplantısında Bush’a ayakkabı fırlatmasıyla gündeme gelen Iraklı gazeteci Muntazar el-Zeydi milletvekili seçimlerine adaylığını koydu.

Bianet'te yer alan habere göre, Iraklı gazeteci 12 Mayıs'ta gerçekleşecek genel ve yerel seçimlerde milletvekili adaylığını koyduğunu Twitter hesabından duyurdu. Çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Iraklı kardeşlerim. Uzun seneler ülkemden ayrı olarak yaşadıktan sonra memleketim Irak'a kesin dönüş yaptım. Şimdi, Islah için Yürüyüş Hareketi listesinden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Bildiğiniz gibi zalimlere karşı mazlumun yardımcısı olacağım."

Iraklı gazeteci Muntazar el-Zeydi, o zaman Irak Başbakanı olan Maliki ile Bush’un açıklama yaptığı basın toplantısı sırasında Bush’a ayakkabı fırlatmıştı. Ayakkabıyı fırlatırken de “Bu sana Irak halkından veda öpücüğü, köpek” diye bağırmıştı.

Bush’un son anda ayakkabıyı görüp kafasını yana çekmesiyle ayakkabının isabet etmesinden kurtulmasına rağmen, eylemi gerçekleştiren gazeteci üç yıl hapis cezası almıştı. Ülkeyi ziyaret eden bir devlet başkanına saldırmak suçundan tutuklanan el-Zeydi, üç ay sonra 2009 yılında iyi halden serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Ajanslar