Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Binlerce öğrenci merak ettiği MEB'in 5,6,7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2018 İOKBS) sonuçlarını açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3 Haziran tarihinde 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları öğrenciler ve velileri tarafından büyük bir merakla araştırılmakta. MEB'in takviminde de yer alan bursluluk sınavı sonuçları, saat 14.00 itibari ile erişime açıldı.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇ BELGESİ OKULDAN DA ALINABİLECEK

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde, "Sınav Sonuç Belgesi" ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLULUK SINAVI 2018 (İOKBS) BURS ÜCRETİ NE KADAR?



Bursluluk ücretleri bir sene içerisinde toplamda 4 defa ödenir. 3 aylık zaman aralığıyla bursluluk paraları alınır. Bursluluk ücretİ, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında ödenmektedir. 2018 İOKBS burs ücreti ise, 648.04 TL olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Ajanslar