Son Dakika!
Bursa'ya bahar geldi, parklar çiçeklendi!

Bursa'ya bahar geldi, parklar çiçeklendi!

Alınan bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, parklarda ve ana arterlerdeki yeşil alanlara 4 milyon 500 bin lale, 350 bin sümbül, 150 bin nergisin dikimini gerçekleştirdi.
15
Yaşam 30 Mart 2018 - 15:32

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE