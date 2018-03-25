Bursaspor'dan Aziz Yıldırım'a tepki

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Bursaspor'un 2009-2010 sezonundaki şampiyonluğuna ilişkin ifadelerine tepki gösterdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, Yıldırım'ın, Türkiye Futbol Vakfının Stadyum dergisindeki röportajının bir bölümünde yer alan "Derken yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı." ifadeleri üzerine, internet sitesinden yazılı açıklamada bulundu.

Bursaspor'un şampiyonluğunun, seçim malzemesi haline getirildiği savunulan açıklamada, "2010 yılında kazandığımız ve futbol kamuoyunun vicdanıyla zihnindeki yerini 'tertemiz' vurgusu ile alan şampiyonluğumuz, söz konusu şahsın seçim malzemesi seviyesine indirgeyemeyeceği kadar yüce ve yüksek olduğu gibi Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğunun artık yaka silktiği ve her ağzını açtığında hedef gözetmeksizin kin, nefret ve düşmanlık saçan bu şahsiyetin diline yakışmayacak kadar da değerlidir." ifadesi kullanıldı.

Aziz Yıldırım'ın sözleriyle ilgili hukuki girişimlere başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk futbol kamuoyunun iki şampiyon camiasını birbirine düşürmekten başka hiçbir gayesi olmayan bu akıl dışı ithamlara zerre kadar itibar göstermediğimizin bilinmesini istiyoruz. Bununla birlikte hamurunda sadece hak, hukuk, alın teri ve emek olan o tarihi başarımıza uzanan zehirli dile TFF ve hukuk çerçevesinde hak ettiği cevabın verilmesi hususunda gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz."