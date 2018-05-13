Bursaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Ligin 33. haftasında deplasmanda kıyasıya mücadele eden Bursaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı şimdiden aranmaya başladı. Canlı maç izle ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ederken, Bursaspor, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Trabzonspor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. 39 puanlı Bursaspor 11. sırada bulunuyor, Trabzonspor 49 puana sahip ve 5. sırada. Bursaspor son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Trabzonspor son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bursaspor son hafta oynanan Trabzonspor maçında 1-2 kazandı.

Trabzonspor ise Bursaspor maçında 1-2 yenildi.

Bursaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bursaspor, kendi sahasında 23 gol attı, 15 gol yedi.

Trabzonspor, dış sahada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Trabzonspor 27 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

Trabzonspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, topla koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda 8'e 4 jokerli kontrol-pas oyunu ve son bölümde gerçekleştirilen taktik çalışma ile sona erdi.

Bursaspor'da sakatlığı süren Kembo'nun tedavisine devam edilirken, sağ dizinde zorlanmaya bağlı ödem olan Delarge antrenmanda yer almadı.

Bu arada, 21 yaş altı takımından Gürkan Arıkan ve Burak Kapacak, 19 yaş altı takımından Çağatay Yılmaz ve İsmail Çokçalış, 17 yaş altı takımından Abdülkadir Çelik ve 16 yaş altı takımından Muhammed Emin Sarıkaya da A takımla çalışmaya çıktı.

Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girmişti.

Trabzonspor, Bursaspor'a hazırlandı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü Bursaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Futbolcuların antrenmanda beşe iki top, çift kale maç ve şut çalışması yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, tesisleri ziyaret eden öğrencilerin futbolcularla bir süre sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtildi.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, uçakla Bursa’ya gelmişti.

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Kaynak: Ajanshaber