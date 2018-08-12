Bursaspor Ali Koç'a sert çıktı!

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe ile maçı öncesi taraftarlara uygulanan şiddet ve VAR sistemiyle alınan kararlara sert bir şekilde tepki gösterdi.

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe ile maçı öncesi taraftarlara uygulanan şiddet ve VAR sistemiyle alınan kararlara sert bir şekilde tepki gösterdi.

'AÇIKLAMANIZI MERAKLA BEKLİYORUZ'



Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe büyüktür küfür etmez mottosuyla başlattığınız yeni sezonda, önce maç öncesinde bizim en değerlimiz olan taraftarlarımıza ve onların liderine ve bizim de en değerlilerimizden birine karşı sergilediğiniz bu vahşi ve mertlikle bağdaşmayan davranışınız için hesap vermelisiniz. Saha dışındaki bu davranışınızı, maç içindeki hakem ve VAR kararlarıyla birleştirdiğinizde nasıl bir açıklama yapacağınızı merakla bekliyoruz. KOÇ..."

Kaynak: Ajanslar