Bursa'da yangın alarmı

Bursa Dörtçelik Ruh Hastalıkları Hastanesi’nin yemekhane kısmında yangın çıktı ve hastalar ek binaya tahliye edildi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan Bursa Dörtçelik Ruh Hastalıkları Hastanesi’nin yemekhane bölümde çıktı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu hastalar ek binaya tahliye edildi. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Ajanslar