Bursa'da uyuşturucu kullanan gençlerden biri yaşamını yitirdi

Bursa'da uyuşturucu kullanan iki kişiden biri aşırı dozdan hastaneye kaldırılırken, diğeri de yaşamını yitirdi.

Bursa Osmangazi ilçesinde parkta gezinti yapanlar, yerde hareketsiz yatan iki kişiyi görünce polise ihbar etti. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Nihat M.'nin hayatını kaybettiğini belirtilip, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderlidi. Bilinci kapalı olan arkadaşı Kenan G. ise ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



İKİ KİŞİDEN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ DİĞERİ İSE HASTANEYE KALDIRILDI





Kaynak: Ajanslar