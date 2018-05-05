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05 Mayıs 2018 21:59 | Son Güncelleme: 05 Mayıs 2018 22:00

Bursa'da trafik kazası! 6 yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil çarpıştı

Bursa'da trafik kazası! 6 yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İnegöl


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