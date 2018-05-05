Bursa'da trafik kazası! 6 yaralı var
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil çarpıştı
Kaynak: AA
Kaynak: AA
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