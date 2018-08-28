Bursa'da tarihe tanıklık eden çınarlar

Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da koruma altında bulunan bin 201 anıt ağaçtan yaklaşık binini çınarlar oluşturuyor.

Kuvvetli köklere ve uzun ömre sahip olmasından dolayı Osmanlı'nın kuruluşunda en önemli simgeler arasında bulunan çınar ağaçları, ilk payitaht Bursa'nın dört bir tarafında tarihe tanıklık ediyor.

Kentin Yeşil Bursa olarak anılmasında önemli yer tutan çınarlar, asırlara meydan okuyan ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor. Çalışmalar kapsamında koruma altına alınan bin 201 anıt ağaçtan binini çınarlar oluşturuyor.

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Kentin simge çınarlarının başında gelen Uludağ yolundaki 611 yaşındaki İnkaya Çınarı ile Uluabat Gölü'ne kıyı turistik Gölyazı Mahallesi'nde bulunan 750 yıllık Ağlayan Çınar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.





TİCARETİN KALBİ



Osmanlı'nın neredeyse tüm dönemine şahitlik eden, 53 metre tepe çapı ve 37 metre yüksekliği bulunan dünyaca ünlü İnkaya Çınarı, 13 ana kol ve 10 metrelik gövde çevresiyle her yıl çok sayıda kişiyi gölgesinde ağırlıyor.



Geçen yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği kentte, 700 yıldır ticaretin kalbi olarak nitelendirilen 450 dönümlük Hanlar Bölgesi'ndeki çok sayıda asırlık çınar yer alırken Kovukçınar, Eskicibaba Çınarı, Dua Çınarı, Altıparmak Çınarı, Yaycılar Pınarı Çınarı ile Müşkire Çınarı da yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Ajanslar