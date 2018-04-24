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24 Nisan 2018 17:16 | Son Güncelleme: 24 Nisan 2018 17:29

Bursa'da su kesintisi yaşanacak (25 Nisan-25 Mayıs)

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da 25 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Bursa'da su kesintisi yaşanacak (25 Nisan-25 Mayıs)

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan açıklama da Bursa'da zaman zaman su kesintisi yaşanılabileceği bildirildi.

Yapılan çalışmalar ve onarımlar çerçevesinde Osmangazi ilçesinde 25 Nisan-25 Mayıs arasında zaman zaman su kesintileri yapılabileceği bildirildi.

Samanlı Mahallesi, Sim Sokak, Ceviz Sokak ve Vatan Caddesi ile civarında 25 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında ve Vatan Mahallesi, Vatan Cadde ve civarında 25 Nisan - 25 Mayıs tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Su kesintisiBursa


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