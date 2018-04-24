Bursa'da su kesintisi yaşanacak (25 Nisan-25 Mayıs)

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da 25 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı bildirildi.

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan açıklama da Bursa'da zaman zaman su kesintisi yaşanılabileceği bildirildi.

Yapılan çalışmalar ve onarımlar çerçevesinde Osmangazi ilçesinde 25 Nisan-25 Mayıs arasında zaman zaman su kesintileri yapılabileceği bildirildi.

Samanlı Mahallesi, Sim Sokak, Ceviz Sokak ve Vatan Caddesi ile civarında 25 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında ve Vatan Mahallesi, Vatan Cadde ve civarında 25 Nisan - 25 Mayıs tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Kaynak: Ajanslar