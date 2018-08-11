Bursa'da orman yangını evlere yaklaştı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Bu sırada bir kişi, evine sıçrayan yangını havuz suyuyla söndürmeye çalıştı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının 4 noktada başlaması nedeniyle kundaklama şüphesi üzerinde de duruluyor. Bursa-Mudanya karayolu da trafiğe kapatıldı.

ALELER VİLLALARA SIÇRADI

Çağrışan ile Göynüklü mahallelerindeki orman yangını, rüzgarın etkisi ile yayıldı. Alevler, Bademli Mahallesi'ndeki bazı villalara sıçradı. Villaların çatılarının yandığı görüldü.

HAVUZ SUYUYLA MÜDAHALE



Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri boşatılırken bir kişi evinin bahçesine kadar gelen yangını havuz suyuyla söndürmeye çalıştı.

Güncel 11 Ağustos 2018 13:32 Bursa'nın Mudanya ilçesinde yangın!Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye ait ekipler bölgeye sevk edildi.

Kaynak: Ajanslar