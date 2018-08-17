Bursa'da motosiklet hırsızları yolda kalınca yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları iddia edilen motosikletin benzini bitince yolda kalan 3 kişi, benzin istasyonundan bidonla yakıt alırken polis ekiplerince yakalandı.

Akşam saatlerinde çaldıkları motosiklet ile bir süre gezen 3 kişi benzini biten plakasız motosikleti Orhaniye Mahallesi’ndeki bir tarlaya gizledi. Şahıslardan biri petrol istasyonuna gelerek bidon ile benzin aldı. Elindeki benzin dolu bidonla motosikleti bıraktığı yere giden genci fark eden polis ekibi, gencin durumundan şüphelenerek durdurdu.





"MOTOSİKLET BENİM" DEDİ AMA POLİSİ KANDIRAMADI



Yapılan sorgusunda, kendisine ait olduğunu iddia ettiği motosikletin benzininin bittiğini ve benzin almaya geldiğini ifade eden genç ile birlikte polis ekibi de motosikletin bulunduğu yere gitti. Tarlaya saklanmış ve başında iki kişinin bulunduğu motosikleti inceleyen polis, motosikletin çalıntı olduğunu belirleyince zanlılar gözaltına alındı.





Polis tarafından getirildikleri İnegöl Devlet Hastanesinde sağlık raporları alınan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede zanlılardan A.K.’nin daha önce yine İnegöl’de çalınan başka bir motosiklet hırsızlığı ile alakalı arandığı tespit edildi.

Kaynak: Ajanslar